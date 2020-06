Πολιτική

Δένδιας: ολοκληρώνεται μια εξαιρετικά σημαντική εβδομάδα για την ελληνική διπλωματία

Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε τον απολογισμό των επαφών του που έγιναν σε τρεις ηπείρους.

«Μια εξαιρετικά σημαντική εβδομάδα για την ελληνική διπλωματία και για την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων ολοκληρώνεται», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter, επιχειρώντας μια ανασκόπηση της περασμένης ιδιαίτερα πυκνής διπλωματικά εβδομάδας με τον υπουργό να ταξιδεύει σε Γαλλία, Ισραήλ και Αίγυπτο.

«Η εβδομάδα ξεκίνησε με την επανεκκίνηση των επισκέψεών μου στο εξωτερικό και τη συνάντηση με τον ομόλογό μου Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν (J-Y Le Drian) στο Παρίσι», σημειώνει ο κ. Δένδιας και προσθέτει, «Με τον Γάλλο ομόλογό μου συμμετείχαμε από κοινού στο ΣΕΥ της ΕΕ, στο οποίο συζητήθηκε και το θέμα των τουρκικών προκλήσεων».

«Εξαιρετικής σημασίας ήταν και το ταξίδι στο Ισραήλ, κατά το οποίο συνόδευσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συναντήθηκα με τον ομόλογό μου Γκάμπι Ασκενάζι (Gabi Ashkenazi)», επισημαίνει ο κ. Δένδιας.

«Στην επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ επιβεβαιώθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ, όπως και η διεύρυνσή της σε μια σειρά από νέους τομείς», τονίζει.

«Τέλος, στις συνομιλίες μου στο Κάιρο με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι (Α. Εl-Sisi) και τον υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι (S. Shoukry) ξαναπιάσαμε το νήμα της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία των οικονομικών ζωνών με την Ελλάδα», καταλήγει ο υπουργός Εξωτερικών.