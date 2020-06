Κοινωνία

Φωτιά στη Ζάκυνθο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Αργάσι, στη Ζάκυνθο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 πετζετέλ.