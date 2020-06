Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν την Κυριακή σε πολλές περιοχές. Δείτε τις ειδικές οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Το καλοκαίρι μπαίνει και επισήμως από σήμερα, αλλά ο καιρός την Κυριακή θα έχει αμφίσημη διάθεση.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 33 και νοτιότερα από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί στα δυτικά και νότια, που θα φτάσουν τα 5 και τοπικά στα 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Βόλου, ενημερώνει, για την ύπαρξη ωιδίου στην τομάτα.

Διαπιστώσεις

Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η τομάτα θερμοκηπίου διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες (7-10 σταυρούς) και μεσοπρώιμες (5-6σταυρούς) καλλιέργειες τομάτας και αναμένεται στις όψιμες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του.

Συμπτώματα

Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαμέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λεπτή λευκή μέχρι ανοιχτή καστανή εξάνθηση. Τα κονίδια του μύκητα είναι αερομεταφερόμενα και προκαλούν την διασπορά της ασθένειας.

Συστάσεις

Να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), με εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσματα και επανάληψη του ψεκασμού σε 8 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

