Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας στην Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που έχει πληγεί περισσότερο από την Covid-19. Οι νεκροί, τα κρούσματα και πόσοι έχουν αναρρώσει.

Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια είναι τα κρούσματα του νέου κορονοϊού που έχουν επισήμως καταγραφεί στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από τα μισά στη Ρωσία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στην Ιταλία, σύμφωνα με έναν απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και βασίστηκε σε επίσημες πηγές.

Με τουλάχιστον 2.500.091 κρούσματα, εκ των οποίων 192.158 νεκροί, η Ευρώπη παραμένει η ήπειρος που έχει πληγεί περισσότερο από την Covid-19, παρότι η νόσος εξελίσσεται γρηγορότερα στην Λατινική Αμερική.

Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί 8.680.649 κρούσματα, εκ των οποίων 459.976 νεκροί.

Η Ρωσία είναι η χώρα της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα (576.952 εκ των οποίων 8.002 νεκροί).

Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 301.815 κρούσματα, εκ των οποίων 42.461 κατέληξαν, η Ισπανία (245.575, 28.315), και η Ιταλία (238.011, 34.561).