Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εντατικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στην Ξάνθη (εικόνες)

Επιχειρησιακό σχέδιο στην περιοχή για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

«Μετά την ανακοίνωση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης τέθηκε άμεσα σε ισχύ το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19. Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τον Ερυθρό Σταυρό επιχειρούν καθημερινά με εντατικούς ελέγχους, ήδη έχουν ξεπεράσει τα χίλια (1.000) τεστς στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι να αποτυπωθεί η κατάσταση σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής, ώστε σε συνδυασμό με την εντατική ιχνηλάτηση επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να περιοριστεί η συρροή κρουσμάτων που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Η παρουσία του ΕΟΔΥ στην περιοχή θα είναι συνεχής και οι έλεγχοι θα παραταθούν για όσο διάστημα απαιτηθεί», καταλήγει η ανακοίνωση.