Κοινωνία

Μετανάστες κάνουν μπάρμπεκιου στο δάσος της Μαλακάσας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον κίνδυνο να ξεσπάσει φωτιά με καταστροφικές συνέπειες, επισημαίνουν οι κάτοικοι σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό...

Μετανάστες φεύγουν από τις δυο δομές στη Μαλακάσα και ανεβαίνουν στο βουνό, αναζητώντας δροσιά ενώ κάνουν και μπάρμπεκιου κάτω από τα δέντρα.

Τις εικόνες κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο κάτοικος της περιοχής, αφού πρώτα ειδοποίησε την Πυροσβεστική για να επέμβει. Οι μετανάστες φαίνεται να αψηφούν τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ανθρώπων του υπουργείου και των αρμόδιων Αρχών ότι ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες.

Είναι γεγονός, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι στην επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η Μαλακάσα είναι ένας οικισμός 500 κατοίκων, 40 μόλις χιλιόμετρα από την Αθήνα που σηκώνει στις πλάτες του ένα δυσανάλογο βάρος, καθώς 3.500 πρόσφυγες και μετανάστες φιλοξενούνται σε δυο δομές, μόλις ένα χιλιόμετρο από την πλατεία του χωριού.

Και συνεχίζουν, αναφέροντας ότι η Μαλακάσα έχει κηρυχθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους λόγω της πλούσιας βλάστησης και της μορφολογίας του εδάφους.

Είναι δεδομένο, επισημαίνουν, οι δυνητικοί κίνδυνοι πυρκαγιών από αμέλεια ή απροσεξία τους καλοκαιρινούς μήνες από μετανάστες. Συνάρτηση αυτού, θα είναι η αναπόφευκτη οικολογική καταστροφή και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου.