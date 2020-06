Πολιτική

Πέτσας: Δεν φοβόμαστε για θερμό επεισόδιο, αλλά… επαγρυπνούμε

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι Έλληνες θέλουμε την ειρήνη και τη συνεργασία με όλους τους γείτονές μας. Πάντοτε, όμως, με την προϋπόθεση ότι θα σέβονται και αυτοί το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, σε ξηρά και θάλασσα» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας πως «έχουμε το Διεθνές Δίκαιο και τους συμμάχους μας στο πλευρό μας, έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Αυταπάτες ας μην έχει κανένας».

Σε συνέντευξη στη «Βραδυνή της Κυριακής», τόνισε πως η Ελλάδα δεν φοβάται για θερμό επεισόδιο, αλλά επαγρυπνεί, ενώ ερωτηθείς γιατί ο πρωθυπουργός δεν συγκαλεί υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τα εθνικά θέματα, ώστε να υπάρχει κοινή αντίληψη για το πώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει στην περίπτωση που η Τουρκία ξεπεράσει τα όρια, ο κ. Πέτσας επανέλαβε πως τα πολιτικά κόμματα ενημερώνονται τακτικά και πως «όλοι οι Έλληνες συμφωνούμε ότι η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη».

Σχετικά με τις συνέπειες από έναν νέο γύρο πανδημίας, αν έρθει, ο υφυπουργός σημείωσε πως «η προστασία της υγείας και της ανθρώπινης ζωής δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Δεν κάναμε και δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιες εκπτώσεις. Η αντίληψη της "ανοσίας της αγέλης", που υιοθετήθηκε αρχικά από κάποιες χώρες, απορρίφθηκε από την πρώτη στιγμή από τον πρωθυπουργό. Στόχος μας τώρα είναι να εντοπίζουμε άμεσα ενδεχόμενες εστίες κρουσμάτων και να τις περιχαρακώνουμε σε τοπικό επίπεδο - είτε σε μια γεωγραφική περιοχή, μια γειτονιά, μια πόλη είτε σε μια δομή, ένα σχολείο ή οτιδήποτε άλλο - ώστε να αποτρέπεται η διασπορά στην κοινότητα και να μην εγείρεται ζήτημα γενικού lockdown».

Ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 και κατά πόσο μπορεί εν μέσω των έκτακτων υγειονομικών περιστάσεων να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «αρχίσαμε να εφαρμόζουμε αυτά που δεσμευτήκαμε από την πρώτη στιγμή, και σε πολλές περιπτώσεις κινηθήκαμε πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε πει. Πήραμε έκτακτα μέτρα 24 δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων στη δύσκολη αυτή περίοδο και συνεχίζουμε σταθερά στη γραμμή που χαράξαμε. Πρώτο μας μέλημα στην περίοδο αυτή είναι η προστασία των θέσεων εργασίας και για τον σκοπό αυτό βάζουμε πλάτη σε επιχειρήσεις κι εργαζόμενους».

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αδιαφάνειας στα κονδύλια της διαφήμισης για τον Covid-19, ο Στέλιος Πέτσας επανέλαβε πως δεν μπορεί να δοθούν ποσά στη δημοσιότητα πριν ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς ότι υπάρχουν πολίτες που δεν καλύπτονται από τις κυβερνητικές πολιτικές, υποστήριξε πως η κοινωνική αποδοχή των μέτρων στήριξης είναι υψηλή. «Πήραμε μέτρα για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους, για τους άνεργους. Εφαρμόζουμε προγράμματα για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τη στήριξη των θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να βγούμε όλοι όρθιοι από την κρίση του Covid-19. Προφανώς θα θέλαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα για τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για όσους υπέστησαν μεγαλύτερες απώλειες. Κάνουμε, όμως, και θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα όλα όσα μπορούμε, χωρίς να τινάξουμε τις αντοχές και τις προοπτικές της οικονομίας μας στον αέρα. Κρατώντας τα απαραίτητα "καύσιμα" για την επιστροφή στην ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη».