“Αντάρτικο” κατά Τραμπ από τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ

Γιατί... “παραίτησαν” τον Τζέφρι Μπέρμαν και γιατί αρνείται να φύγει από τη θέση του...

Κατηγορηματικό «όχι» εισέπραξε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ, από τον γενικό εισαγγελέα Νέας Υόρκης, Τζέφρι Μπέρμαν, ο οποίος θεωρείται από τα μεγάλα εμπόδια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Ο Μπαρ ανακοίνωσε ότι ο διακεκριμένος νομικός αποχωρεί από τη θέση του, χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις, σε μία κίνηση που δημιούργησε ερωτήματα περί κυβερνητικής παρέμβασης στη Δικαιοσύνη. Ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι ο πρόεδρος της επιτροπής Ασφάλειας και Εμπορίου, Τζέι Κλέιτον, θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Ο Τζέφρι Μπέρμαν ήταν ο επικεφαλής εισαγγελέας στις διώξεις κατά αρκετών από τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ από το 2018 και μετά, όταν ανέλαβε τη θέση του. Είναι, ακόμη, ο επικεφαλής στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ τον περασμένο μήνα κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου ότι προσπάθησε να «θάψει» την έρευνα.

Ο γενικός εισαγγελέας της Νέα Υόρκης ανακοίνωσε ότι έμαθε από τον τύπο τις εξελίξεις, δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί και αυτό θα το πράξει μόνο εφόσον το αποφασίσει το Κογκρέσο για τον διάδοχό του.

Ο κ. Μπέρμαν διορίστηκε στη θέση του από δικαστήριο, κάτι σημαίνει πως είναι αμφίβολη η νομιμότητα της προσπάθειας Τραμπ να τον αντικαταστήσει.

Η νέα βεντέτα έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον σάλο που ξέσπασε από το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, ο οποίος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να πιέσει τον Μπέρμαν να παγώσει έρευνα για την τουρκική τράπεζα Halkbanl, ως αντάλλαγμα σε ντηλ με τον Ταγίπ Ερντογάν.