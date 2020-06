Αθλητικά

Αναδείχτηκε MVP, ενώ δέχτηκε... 10 γκολ! (βίντεο)

Ο νεαρός τερματοφύλακας έκανε 15 σωτήριες αποκρούσεις, εκ των οποίων κι ένα πέναλτι...

Την χθεσινή ημέρα θα την θυμάται για καιρό ο Ντένις Ποπόφ. Ο 17χρονος τερματοφύλακας βρέθηκε ξαφνικά ανάμεσα στα δοκάρια της Ροστόφ, όπως και άλλοι συνομήλικοι του, που αγωνίστηκαν. Οι επαγγελματίες παίκτες του συλλόγου μπήκαν σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού και έτσι η ομάδα των νέων αντιμετώπισε την Σότσι.

Ο αγώνας τελείωσε με το ευρύ 10-1 και παρά το γεγονός ότι ο Ποπόφ δέχθηκε διψήφιο αριθμό τερμάτων αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης! Ο νεαρός τερματοφύλακας έκανε 15 σωτήριες αποκρούσεις, εκ των οποίων κι ένα πέναλτι, που αποτελεί ρεκόρ για την κορυφαία κατηγορία της Ρωσίας φέτος!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ροστόφ ζήτησε την αναβολή, αλλά η Σότσι απέρριψε το αίτημα.