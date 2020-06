Κοινωνία

“Ψευτογιατρός”: Σοκάρουν όσα λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας παιδιού που έχασε την ζωή του (βίντεο)

Τρεις άνθρωποι χάθηκαν από τις δήθεν θαυματουργές θεραπείες του 47χρονου. Ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα του είχε τάξει ο ψευτογιατρός