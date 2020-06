Κοινωνία

Υπόθεση αρπαγής: Ο εφιάλτης που έζησε η 10χρονη και η αλλαγή τακτικής από την 33χρονη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για 44 ώρες βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη η μικρή, μακριά από την οικογένειά της, μεταξύ ζωής και θανάτου, από τα σκληρά ναρκωτικά, στα χέρια μιας γυναίκας, που τώρα ισχυρίζεται πως ήθελε να την φροντίσει.