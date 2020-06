Κοινωνία

“Ράγισαν καρδιές” στην κηδεία του πιλότου που σκοτώθηκε σε τροχαίο (βίντεο)

Θρήνος στην κηδεία του Μανώλη Γαρεφαλάκη. Όλη η Κρήτη πενθεί για τον 33χρονο Σμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας.

"Ράγισαν καρδιές" στη κηδεία του Μανώλη Γαρεφαλάκη, του 33χρονου Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, που από το απόγευμα του Σαββάτου, τον σκεπάζει το χώμα στο αγαπημένο του Καστέλι.

Λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο δρόμο «καρμανιόλα» της Σούδας, πέταξε για τελευταία φορά με το αεροσκάφος του πάνω από τη πόλη του, κι είχε ζητήσει απ`όλους να βγουν να τον δουν και να τον καμαρώσουν.



Η εκκλησιά του Αγίου Αντωνίου στο Καστέλι.... ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει το κόσμο που πήγε να συμπαρασταθεί στην οικογένεια του Σμηναγού, ενώ η σημαία της κυμάτιζε μεσίστια.

Ο 33χρονος σκοτώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα του βγήκε από το δρόμο και καρφώθηκε σε μεταλλικό φράχτη.

Τις συνθήκες θανάτου τις διερευνά η Τροχαία με τη συνδρομή της Αερονομίας. Ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής που κοίταζε σοκαρισμένος τον άτυχο Σμηναγό - συνελήφθη κι εξετάστηκε τυχόν εμπλοκή του στο Τροχαίο . Μετά τη προανάκριση αφέθηκε ελεύθερος.