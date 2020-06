Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στην Πάτμο: Η “Ιερουσαλήμ” του Αιγαίου “άνοιξε” για τους τουρίστες (βίντεο)

Τους πρώτους επισκέπτες από το εξωτερικό υποδέχθηκε η Πάτμος. Το πανέμορφο νησί, έχει θωρακιστεί απέναντι στην πανδημία, καθώς κάτοικοι και επαγγελματίες, τηρούν ευλαβικά τα πρωτόκολλα υγιεινής.