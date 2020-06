Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έφτασε τους 34.610...

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία, βάσει του επίσημου υπολογισμού, είναι σήμερα 238.275. Οι νεκροί έφτασαν τους 34.610. Παράλληλα, 182.453 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 262 νέα κρούσματα, 49 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους και 546 άνθρωποι έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 152 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και συνολικά, 2.474 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 18.586 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση: νόσησαν 11 περισσότεροι άνθρωποι. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 2 ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 799.