Κοινωνία

“Βαριά καμπάνα” στον Χανιώτη καθηγητή για την ασέλγεια σε μαθήτριες

Χωρίς ελαφρυντικό η ομόφωνη απόφαση από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου…

Είκοσι χρόνια ποινή φυλάκισης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου στον 58χρονο καθηγητή και ιδιοκτήτη φροντιστηρίου από τα Χανιά, ο οποίος κατηγορείτο για ασέλγεια σε βάρος μαθητριών του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 58χρονο για τις υποθέσεις τεσσάρων κοριτσιών για κατάχρηση σε ασέλγεια, καθώς και για τις υποθέσεις δύο κοριτσιών για προσβολή αιδούς.

Επιπλέον, ομόφωνα δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, με εξαίρεση αυτό του πρότερου εντίμου βίου, κατά πλειοψηφία 4-3.

Αντιθέτως, κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες που αφορούσαν στις παραβάσεις των Νόμων περί Όπλων και Αρχαιοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ακροαματική διαδικασία που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στην διάρκεια της εβδομάδας, ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του καθηγητή, με βάση το κατηγορητήριο, ενώ ο ίδιος στην απολογία του φέρεται να δήλωσε για μία ακόμη φορά αθώος, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες.