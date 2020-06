Κόσμος

Η Αίγυπτος απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη

Μήνυμα του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι με έμμεσο αποδέκτη την Τουρκία...

Κίνηση στη στρατιωτική σκακιέρα της Λιβύης φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το Κάιρο.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, κάλεσε σήμερα (Σάββατο) τον στρατό της χώρας του να βρίσκεται σε ετοιμότητα για αποστολές εντός ή εκτός συνόρων, τη στιγμή που κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη.

Παράλληλα, προειδοποίησε ξεκάθαρα με στρατιωτική επέμβαση στην αφρικανική χώρα, σε περίπτωση που παραβιαστεί η «κόκκινη γραμμή», η οποία –όπως τόνισε– αφορά τις θέσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δύο εμπόλεμες πλευρές.

«Να είστε προετοιμασμένοι να εκτελέσετε οποιαδήποτε αποστολή, εδώ μέσα στα σύνορά μας... ή εάν είναι απαραίτητο, έξω από τα σύνορά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αλ Σίσι, απευθυνόμενος σε πιλότους και στρατιωτικό προσωπικό, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αεροπορική βάση κοντά στα δυτικά σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη.

Η συνδρομή της Άγκυρας προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) στην Τρίπολη έχει στρέψει τη στρατιωτική πλάστιγγα υπέρ του Φαγέζ αλ Σαράτζ, οι δυνάμεις του οποίου έχουν επικρατήσει τον τελευταίο καιρό έναντι του Εθνικού Στρατού της Λίβυης (LNA) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Αίγυπτος προχώρησε πριν από λίγες ημέρες σε πρόταση για εκεχειρία στη Λιβύη, καλώντας τις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις να παραμείνουν στη γραμμή Σίρτη - Τζούφρα, μέχρι να βρεθεί διπλωματική λύση. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρέτισαν το αιγυπτιακό σχέδιο, η Τουρκία το απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως απόπειρα του Καΐρου για να «διασωθεί» ο Χάφταρ μετά τις απώλειές του στο πεδίο της μάχης.

«Μη διασχίσετε τη γραμμή...»

Παράλληλα, ο αλ Σίσι προειδοποίησε τις δυνάμεις που είναι πιστές στη GNA να μη διασχίσουν τη τρέχουσα «πρώτη γραμμή» Σίρτη-Τζούφρα.

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να διασχίσουν τη γραμμή... , αυτό αποτελεί μια "κόκκινη γραμμή" για εμάς», δήλωσε ενώπιον κοινού που περιελάμβανε μερικούς ηγέτες φυλών της Λιβύης, προσθέτοντας με νόημα πως «εάν ο λαός της Λιβύης πέρασε από εσάς και μας ζητά να παρέμβουμε, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πως η Αίγυπτος και η Λιβύη είναι μία χώρα, έχουν ένα συμφέρον».

Σημείωσε επίσης πως η Αίγυπτος θα μπορούσε να παρέχει εκπαίδευση και όπλα σε φυλές για να πολεμήσουν τις «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές»: έναν όρο που χρησιμοποιεί για ορισμένες ένοπλες ομάδες πιστές στο GNA. Ωστόσο, κάλεσε τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα στη Λιβύη να σεβαστούν την πρώτη γραμμή και να επιστρέψουν στις συνομιλίες.

Μποϊκοτάρει τις συνομιλίες του Αραβικού Συνδέσμου ο Σαράτζ

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Τρίπολης ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τις συνομιλίες σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο που μαίνεται στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τους υπουργούς Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου την επόμενη εβδομάδα.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης, Mohamed Taher Sial, η συνάντηση αυτή «απλώς θα εμβαθύνει το χάσμα» που ήδη υπάρχει, μεταξύ των αραβικών κυβερνήσεων για το θέμα αυτό.