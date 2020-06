Κοινωνία

“Ξήλωσε” κύκλωμα ναρκωτικών το Λιμενικό

Πολύμηνες οι έρευνες. Επτά συλλήψεις διακινητών...

Στη σύλληψη επτά ανδρών, ηλικίας 31 έως και 48 ετών, ως μελών εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, προχώρησαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακή, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνες έρευνες σχετικά με την εγκληματική δράση τους, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες προανακριτικές τεχνικές, διασταυρώσεις και εξακριβώσεις στοιχείων, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), του Γραφείου Πληροφοριών και της ομάδας Κ9 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εντόπισαν κι ακινητοποίησαν στα διόδια του Ρίου Αχαΐας με κατεύθυνση προς την Πάτρα, Ι.Χ. επιβατικό όχημα με οδηγό 41χρονο.

Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 25 γραμμαρίων (1.025 γραμμ.) η πρώτη κι ενός κιλού και οκτώ γραμμαρίων (1.008 γραμμ.) η δεύτερη. Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και δεύτερο Ι.Χ. επιβατικό όχημα, με οδηγό 48χρονο, το οποίο λειτουργούσε ως προπομπός στο ταξίδι από Αθήνα όπου τα με΄λη της οργάνωσης προμηθεύτηκαν τα ναρκωτικά προς Πάτρα, με σκοπό να ενημερώνει το πρώτο όχημα για τυχόν αστυνομικούς ελέγχους.

Το οργανωμένο αυτό κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη του χρησιμοποιούσαν κώδικα επικοινωνίας στις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες, όταν αναφέρονταν σε ναρκωτικές ουσίες και χρήματα.

Σε κατ’ οίκον έρευνες από στελέχη της Π.Ο.Δ.Ι.Ν. με τη συνδρομή ομάδων Κ9, του Γραφείου Πληροφοριών και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Αχαΐας, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους στους συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 δενδρύλλια χασίς, ύψους περίπου ενός μέτρου το καθένα

δύο ζυγαριές ακριβείας

έξι φυσίγγια διαμετρήματος 0,22

6.900 ευρώ

δύο tablet

δύο φορητά VHF

μεταλλική πίπα με υπολείμματα χασίς

επτά πλαστικοί τρίφτες κάνναβης κι ένας μεταλλικός

πέντε συσκευές αποθήκευσης αρχείων usb sticks

κάρτα αποθήκευσης αρχείων SD card

17 κινητά τηλέφωνα

οκτώ ολόκληρα κι έξι μισά χάπια xanax άνευ συνταγής

14 χάπια lexotanil άνευ συνταγής

δύο κάρτες sim.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε χωριό της Ηλείας, από στελέχη της Π.Ο.Δ.Ι.Ν./Κ.Λ.Πάτρας, 47χρονος, καθώς, μετά από υπόδειξή του, εντοπίστηκαν σε αγρό ιδιοκτησίας του 10 δενδρύλλια χασίς, ύψους ενός μέτρου, τα οποία αποξηλώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Από τη λιμενική Αρχή Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν και τα δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα.

Οι επτά συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πρόληψη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ένας εξ αυτών συνελήφθη και για παράβαση του νόμου περί όπλων.