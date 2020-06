Κόσμος

Βρετανία: Συναγερμός μετά από επιθέσεις με μαχαίρι

Για νεκρούς και τραυματίες κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκαν στην περιοχή Φόρμπερι Γκάρντενς, στην πόλη Ρέντινγκ της Αγγλίας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, που επικαλείται μια πηγή.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ της νότιας Αγγλίας, και η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ερευνά αναφορές για το περιστατικό.

Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο σημείο όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος BLACK LIVES MATTER. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τραυματιοφορείς να σπεύδουν στο σημείο και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να αιμορραγούν και να βρίσκονται στο έδαφος, σε ένα πάρκο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο ανεξάρτητα.

Three people injured, maybe dead, possibly more, in an apparent terrorist attack during a Black Lives Matter protests at Forbury Gardens, #Reading.pic.twitter.com/iqcF5xVz1D — Darren of Plymouth ???? (@DarrenPlymouth) June 20, 2020

Ο επικεφαλής του δήμου του Ρέντινγκ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο αυτό, όπου η αστυνομία αντιμετωπίζει ένα "σοβαρό περιστατικό".