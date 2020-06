Αθλητικά

“Μοιρασιά” ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη

“Πλούσιο” θέαμα προσέφεραν οι δύο ομάδες στο ΟΑΚΑ...

Τα είχε όλα εκτός από νικητή η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ. ΑΕΚ και Άρης έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας πετύχει από δύο γκολ που έγραψαν το τελικό 2-2.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και έχασε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό, όταν ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Σιμάνσκι βρήκε με υπέροχη κεφαλιά τον Αραούχο στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Κουέστα απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά-ψαράκι του Αργεντινού

Τα προβλήματα για τον Άρη ξεκίνησαν στο 10ο λεπτό με τον Βέλεθ να αποχωρεί κουτσαίνοντας και 20 λεπτά αργότερα εκτός πέρασε με ενοχλήσεις και ο Σόουζα. Η ομάδα του Μάσιμο Καρέρα πίεζε για να ανοίξει το σκορ, αλλά έπεφτε συνεχώς πάνω στον Κουέστα, ο οποίος στο 36΄έδιωξε το σουτ του Βέρντε και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σιμάνσκι με πλασέ έστειλε τη μπάλα να περάσει δίπλα απ' το αριστερό δοκάρι του Άρη.

Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο σημειώθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν η μπάλα έφτασε στον Αραούχο, ο οποίος αστόχησε σε τετ α τετ.

Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 54΄ο διαιτητής Παπαπέτρου γύρισε τη φάση πίσω δίνοντας πέναλτι στον Άρη, καθώς ο Πέτρος Μάνταλος απώθησε με το χέρι του τον Μπα μέσα στην περιοχή της Ένωσης. Στο 55΄ο Μπρούνο Γκάμα έγραψε το 0-1 από την άσπρη βούλα.

Όμως, εφτά λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ ισοφάρισαν όταν από γύρισμα του Μάνταλου στον Αραούχο, ο Αργεντινός στην κίνηση νίκησε τον Κουέστα για το 1-1. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ανατροπή με τον Σιμάνσκι να αστοχεί πάλι στο 69' και τρία λεπτά μετά ο Αραούχο δεν μπόρεσε από κοντά να βάλει το πόδι του.

Στο 74', την φοβερή εκτέλεση φάουλ του Βέρντε έδιωξε μακριά ο Κουέστα και ένα λεπτά μετά ο Νίκο Μαρτίνες με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα ξανά στον Άρη με 1-2. Στο 86' ο Νέλσον Ολιβέιρα κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα γράφοντας το 2-2.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Καρέρα): Μπάρκας, Μπακάκης (87' Παουλίνιο), Οικονόμου, Σβάρνας, Λόπες, Σιμάνσκι, Κρίστισιτς, Βέρντε (80' Αλμπάνης), Μάνταλος, Λιβάγια (59' Ολιβεϊρα), Αραούχο

Άρης (Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ (60' Ντιγκινί), Σόουζα (30' Λάρσον), Βέλεθ (13' Μπα), Δεληζήσης, Σάσα, Ματίγια, Φετφατζίδης (60' Μαρτίνες), Τόνσο, Γκάμα, Μαντσίνι