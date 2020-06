Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός συνεχίζει την φονική του πορεία στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπροστά σε δεύτερο κύμα της πανδημίας οι ΗΠΑ, με περισσότερα από 30.000 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν ακόμη 568 θάνατοι εξαιτίας της Covid-19 τις 24 ώρες ως τις 20:30 χθες Σάββατο (τοπική ώρα, 03:30 σήμερα Κυριακή ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Πρόκειται για την δέκατη συνεχόμενη ημέρα που ο ημερήσιος απολογισμός μένει κάτω από τους χίλιους νεκρούς, ωστόσο οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με 119.654 νεκρούς εξαιτίας της Covid-19 και 2.251.205 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε όλη την επικράτειά της.

Καταγράφεται έξαρση των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε περίπου είκοσι αμερικανικές Πολιτείες. Η επιδημία έχει μεταφερθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προς μια φαρδιά ζώνη από τον νότο προς τη δύση.

Μετά την πτώση κάτω των 20.000, το ημερήσιο ποσοστό των νέων επιβεβαιωμένων λοιμώξεων στη χώρα έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες σε 30.000 και πάνω.

Υπάρχουν φόβοι για ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων Covid-19, μετά το άνοιγμα των δραστηριοτήτων στις Πολιτείες και τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο στην Τάλσα της Οκλαχόμα, η πρώτη μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, κατηγορείται επίσης ότι ριψοκινδυνεύει να μεταδώσει τον ιό.