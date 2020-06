Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες κρούσματα μέσα σε 24 ώρες

Τα θύματα της φονικής πανδημίας έχουν ξεπεράσει ήδη τις 20.000 στο Μεξικό που δοκιμάζεται από τη φονική πανδημία.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε πως ακόμη 387 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα κατέγραψε 4.717 νέα κρούσματα του ιού.

Συνολικά 20.781 άνθρωποι έχουν πεθάνει και 175.202 έχουν μολυνθεί.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πιθανότατα κατά πολύ μεγαλύτερος από τις περιπτώσεις που έχουν καταγράψει οι κρατικές αρχές.