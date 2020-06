Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: σταθερά πάνω από 1000 νεκροί καθημερινά

Η Βραζιλία είναι η χώρα που δοκιμάζεται περισσότερο από κάθε άλλη στον πλανήτη τις τελευταίες μέρες από την πανδημία.

Ο επίσημος συνολικός αριθμός των θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού στη Βραζιλία αγγίζει πλέον τους 50.000, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να έχουν ξεπεράσει από την Παρασκευή το θλιβερό όριο του 1 εκατομμυρίου, στη δεύτερη πληγείσα χώρα από την πανδημία μετά τις ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο το υπουργείο Υγείας, μετά τους 1.022 θανάτους που καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, συνολικά 49.976 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας της Covid-19. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα φτάνουν τα 1.067.579 από την έναρξη της επιδημίας στην χώρα.

Ειδικοί δηλώνουν ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανώς πολύ υψηλότεροι λόγω της έλλειψης τεστ.