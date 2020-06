Ζώδια

Τα ζώδια και η πατρότητα

Πόσο υπεύθυνοι μπορεί να γίνουν οι άντρες στο μεγάλωμα ενός παιδιού, ανάλογα με το ζώδιο τους.

Συχνά, μιλώντας οι γυναίκες για τον σύντροφό τους ή γενικότερα για άντρες, καταλήγουν στο ό,τι οι άντρες είναι σαν μωρά παιδιά! Όμως τι γίνεται όταν έρθει η ώρα αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν δικά τους παιδιά; Θα μπορέσουν να ανταποκριθούν; Θα καταλάβουν ό,τι ήρθε η στιγμή να γίνουν υπεύθυνοι ή όχι;

Κριός

Είναι ο παραδοσιακός πατέρας, που θα πάει το αγοράκι του στο γήπεδο και θα ανησυχεί μήπως κάποιο αγόρι φλερτάρει στο δρόμο την κόρη του! Κλασικός πατέρας, θα παίξει με το παιδί του, αλλά θεωρεί ότι η ανατροφή του είναι αποκλειστικά καθήκον της μητέρας. Δε θα του αλλάξει πάνες, δε θα το ταΐσει, αλλά θα του μάθει πως να γίνει ένας καλός άνθρωπος.

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι υπόδειγμα πατέρα και δε θα εμπιστευτεί ποτέ το παιδί του σε baby-sitters! Είναι ιδιαίτερα υπεύθυνος σε σχέση με την ανατροφή του, ίσως μάλιστα περισσότερο κι από εσάς! Θα κάνει τα πάντα για να μεγαλώσει το παιδί του σωστά και χωρίς στερήσεις, είτε υλικές είτε συναισθηματικές. Πιστεύει στην ισότητα και μοιράζεται μαζί σας τις υποχρεώσεις μέσα στο σπίτι.

Δίδυμοι

Ο Δίδυμος είναι ο πατέρας που θα αναλάβει την μόρφωση του παιδιού, θα παίξει έξυπνα παιχνίδια μαζί του, προκειμένου να του μάθει από νωρίς πώς να γίνει ένας καλός επαγγελματίας. Θα επιληφθεί κυρίως την διαπαιδαγώγηση του και όχι τόσο την πρακτική πλευρά της ζωής. Θα περάσει αρκετές ώρες μαζί με το παιδί του, αλλά στο τέλος, εσείς θα πρέπει να το ταΐσετε και να του κάνετε μπάνιο!

Καρκίνος

Είστε πολύ τυχερές αν ο πατέρας των παιδιών σας είναι Καρκίνος, αφού μπορεί να ασχοληθεί σε όλα τα επίπεδα μαζί τους. Αν ξυπνήσει το βράδυ το παιδί, θα τρέξει εκείνος, θα το ταΐσει, θα το πλύνει και, καθώς θα μεγαλώνει, θα του κάνει μαθήματα ηθικής. Είναι οικογενειάρχης και θα του μεταδώσει τις αρχές που ο ίδιος πήρε από τη δική του οικογένεια. Είναι ένας παραδοσιακός πατέρας.

Λέων

Ο Λέων έχει σαν κύριο μέλημά του το να μη λείψει τίποτε από το παιδί του. Είναι ο αρχηγός της οικογένειας και θα επιληφθεί κυρίως το οικονομικό κομμάτι της ανατροφής του, δε θα διστάσει να βρει και μια δεύτερη δουλειά, προκειμένου να υπάρχει άνεση στην ανατροφή και στη μόρφωση του παιδιού. Είναι ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντι σε ολόκληρη την οικογένειά του.

Παρθένος

Δεν ανοίγεται και πολύ συναισθηματικά απέναντι στο παιδί του ο Παρθένος, δε θα παίξει μαζί του και δε θα το επαινέσει υπερβολικά. Έχει την τάση να διαχωρίζει την θέση του και να κρατάει μια απόσταση, ώστε να μην μετατραπεί η σχέση τους σε φιλική. Θέλει να υπάρχει ένας σεβασμός από το παιδί του προς εκείνον, για να μπορεί να το επιπλήξει αν χρειαστεί. Δεν πρόκειται λοιπόν να το κακομάθει ποτέ. Η καθαριότητα και η τάξη στο χώρο που μεγαλώνει το παιδί του θα είναι το κύριο μέλημά του.

Ζυγός

Ο Ζυγός θα γίνει ένας καλός πατέρας, στοργικός, συναισθηματικός και δοτικός. Μερικές φορές όμως, γίνεται υπερβολικά προστατευτικός. Δε θέλει το παιδί του να πονέσει ή να πάρει λάθος δρόμο και, κυρίως, δεν θέλει να κάνει τα λάθη που έκανε ο ίδιος! Αυτό, συχνά οδηγεί σε μια συνεχή κόντρα, καθώς το παιδί μεγαλώνει κι αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες. Ωστόσο, δε θα ασχοληθεί με την καθαριότητα ή με το φαγητό του παιδιού, το ρόλο αυτόν τον αφήνει στη μητέρα.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός, με τον ερχομό του παιδιού, γίνεται ιδιαίτερα υπεύθυνος και προστατευτικός. Αλλάζει τις προτεραιότητές του όταν αποκτά παιδί και θα ασχοληθεί μαζί του με τις ώρες. Αν χρειαστεί θα ξενυχτήσει πλάι του και θα παίξει ενεργό ρόλο στην ανατροφή και στη διαπαιδαγώγησή του. Ανατρέπει όλη την κοσμοθεωρία του και βάζει στο κέντρο της τη φροντίδα της οικογένειάς του.

Τοξότης

Ο πατέρας Τοξότης θα σας κάνει να νιώσετε ότι έχετε δυο παιδιά στο σπίτι! Παίζει, φωνάζει, τρέχει κι ενώ ως ζώδιο δε θα αποχωριζόταν εύκολα την ελευθερία του, θα τη θυσιάσει ευχαρίστως για χάρη των παιδιών του. Είναι στοργικός πατέρας και μπορεί να δουλεύει πάρα πολλές ώρες, ώστε να εξασφαλίσει οικονομική άνεση στην οικογένειά του.

Αιγόκερως

Είναι αυταρχικός και αυστηρός πατέρας ο Αιγόκερως, θα επιβληθεί από την αρχή στο παιδί του ώστε να τον υπακούει και να τον σέβεται. Έχει την τάση να δείχνει την αγάπη του προς το παιδί μέσα από πράξεις κι όχι με εκδηλώσεις τρυφερότητας. Δε θέλει να λείψει τίποτα από το παιδί του, αυτό όμως μπορεί να τον οδηγήσει σε πολλές ώρες σκληρής δουλειάς, πράγμα που δεν του αφήνει αρκετό χρόνο να παίξει μαζί του και να ασχοληθεί με την ανατροφή του.

Υδροχόος

Πριν αποκτήσει παιδί, ισχυρίζεται ότι θα είναι αυστηρός πατέρας, πρακτικά όμως συνήθως συμβαίνει το αντίθετο! Αποκτά μια σχέση φιλίας με το παιδί του και συνηθίζει να το κακομαθαίνει, κάνοντας του όλα τα χατίρια. Όμως, θα καταφέρει να μεταδώσει αυτοπεποίθηση και συναισθηματική ασφάλεια στο παιδί του και με τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει μαζί του, θα το προστατεύει αποτελεσματικά.

Ιχθύες

Παρόλο που είναι αρκετά ευαίσθητος σαν χαρακτήρας, ο Ιχθύς απέναντι στα παιδιά κρατά μια στάση λιγότερο συναισθηματική. Δε θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την φροντίδα τους σε πρακτικό επίπεδο, αλλά θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανατροφή τους, με το να τους μάθει πώς να αποφεύγουν τα λάθη στη ζωή τους.

