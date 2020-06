Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταβολή του καιρού την Κυριακή με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ. Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από σήμερα Κυριακή (21-06-2020) από τα βόρεια, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, σήμερα, στα βόρεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Μακεδονία, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στην Πελοπόννησο και τη νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι άστατος με σποραδικούς όμβρους και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 στα δυτικά και τα νότια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

1. Την ΚΥΡΙΑΚΗ (21-06-2020) βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Μακεδονία. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα.

2. Τη ΔΕΥΤΕΡΑ (22-06-2020) και την ΤΡΙΤΗ (23-06-2020) τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλα τα ηπειρωτικά, την Εύβοια και πιθανώς τις Σποράδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ την Τρίτη πρόσκαιρα και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

3. Την ΤΕΤΑΡΤΗ (24-06-2020) η αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα περιοριστεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.