Οικονομία

Βρούτσης: Νωρίτερα τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων

Τρεις μήνες νωρίτερα 250.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά 8 μηνών. Πότε θα πληρωθούν 7000 εργαζόμενοι που είχαν λάθη στις αιτήσεις τους για τα 534 ευρώ.

«Στις 9 Ιουλίου, θα καταβληθούν τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων οκτώ μηνών σε περίπου 250.000 συνταξιούχους, νωρίτερα απ' ό,τι ήταν προγραμματισμένο» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι, τον Σεπτέμβριο, προγραμματίζεται να καταβληθεί η νέα κύρια σύνταξη, που αφορά τους συνταξιούχους με 30 έτη και μία ημέρα εργασιακού βίου, η οποία προκύπτει, με βάση τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης.

Επίσης, όπως είπε, τον Σεπτέμβριο, η καταβολή της σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους θα γίνει με το νέο τρόπο και με αναδρομικά από την 1η Μαρτίου και μετά. «Ο νόμος Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ είχε τιμωρήσει τους συνταξιούχους που εργάζονταν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εργασίας συμπλήρωσε ότι, τον Οκτώβριο, προγραμματίζεται η καταβολή των αναδρομικών κύριων συντάξεων 12 μηνών.

«Εντός του Ιουλίου, θα γίνει η εφαρμογή και η υλοποίηση της ψηφιακής σύνταξης "ΑΤΛΑΣ", ενώ, στο τέλος του Ιουλίου, για πρώτη φορά, θα πληρωθούν μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις σε διακριτούς λογαριασμούς» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Βρούτσης.