Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: προβληματισμός για τις εστίες επιδημίας

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη Γερμανία πλησιάζει πλέον τις 200.000.

O αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 687 σήμερα και πλέον ανέρχεται σε 189.822, ανακοίνωσε το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Το RKI επίσης αναθεώρησε σε 8.882 τον αριθμό των νεκρών, από 8.883, χωρίς ωστόσο να δικαιολογήσει την αλλαγή.

Χθες Σάββατο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στη Γερμανία ήταν 601.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 1.000 κρούσματα της covid-19 έχουν αναφερθεί μεταξύ των εργαζομένων σε εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος στη Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία. Άλλες εστίες της επιδημίας έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο και το Γκέτινγκεν.