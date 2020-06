Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Ινδία χαλαρώνει τα μέτρα την ώρα που τα κρούσματα αυξάνονται δραματικά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο δεκαήμερο επιβεβαιώνονται καθημερινά περισσότερα από 10.000 κρούσματα, με το σχετικό αρνητικό ρεκόρ να καταγράφεται τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι αρχές της Ινδίας κατέγραψαν τις τελευταίες 24 ώρες 15.400 νέα κρούσματα του κορονοϊού, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τον συνολικό τους αριθμό να ανέρχεται στις 410.461, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η Ινδία καταγράφει από τις 12 Ιουνίου περισσότερες από 10.000 νέα κρούσματα καθημερινά. Χθες Σάββατο η χώρα ανακοίνωσε 14.500 νέες μολύνσεις, ενώ την Πέμπτη περίπου 13.500.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο των ΗΠΑ Τζονς Χόπκινκς, η Ινδία είναι η τέταρτη πλέον πληγείσα χώρα από την covid-19 παγκοσμίως, πίσω από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Υγείας, 169.451 ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 13.254.

Σχεδόν το ένα τρίτο των κρουσμάτων καταγράφεται στην κεντρική πολιτεία Μαχαράστρα (128.205), ενώ ακολουθούν η πολιτεία Τάμιλ Νάντου (56.845) και το Νέο Δελχί (56.746).

Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει αρχίζει να άρει το lockdown που είχε επιβάλει, παρά τη συνεχή άνοδο των νέων κρουσμάτων. Εκκλησίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα επαναλειτούργησαν στις 8 Ιουνίου σε περιοχές με λίγα κρούσματα. Σε άλλες περιοχές η καραντίνα παρατάθηκε ως τις 30 Ιουνίου.