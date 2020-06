Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: λένε… αντίο δυο βασικά της στελέχη

Οι πρωταθλητές Γαλλίας θα συνεχίσουν στη διεκδίκηση του Champions League, χωρίς δυο βασικά… γρανάζια της μηχανής τους.

Χωρίς δύο από τα βασικά της γρανάζια θα ολοκληρώσει την χρονιά η Παρί Σεν Ζερμέν. Η κρίση με τον κορονοϊό έχει φέρει πολλά προβλήματα στους συλλόγους. Το γεγονός ότι η σεζόν θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο σημαίνει ότι αρκετοί παίκτες -που λήγουν τα συμβόλαιά τους τέλος Ιουνίου - θα πρέπει να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή.

Στην Παρί οι Έντινσον Καβάνι και Τόμας Μουνιέ, όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, ενημέρωσαν ότι θα αποχωρήσουν άμεσα. Όπερ σημαίνει ότι αμφότεροι δεν θα βοηθήσουν την ομάδα στη διεκδίκηση του Champions League.

Για τον Καβάνι οι Ιντερ, Νάπολι και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον, ενώ ο Μουνιέ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ντόρτμουντ.