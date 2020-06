Κοινωνία

Εργατικό ατύχημα σε πλοίο στο Πέραμα

Ο 48χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Στο Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ, 48χρονος ημεδαπός μέλος πληρώματος πλωτής δεξαμενής, που πραγματοποιούσε επισκευαστικές εργασίες σε πλοίο εντός της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος που έχει τις αισθήσεις του, τραυματίστηκε στο κεφάλι από σπάσιμο ενός συρματόσχοινου.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το λιμεναρχείο Περάματος.