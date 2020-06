Κόσμος

ΗΠΑ: πυροβολισμοί με νεκρό στη Μινεάπολη (εικόνες)

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε περιοχή που απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από το σημείο που σκοτώθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ.

Ένταση επικρατεί και πάλι στη Μινεάπολη, την πόλη όπου σκοτώθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ, βάζοντας φωτιά σε όλες τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την τοπική αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι άλλοι 11 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από τη συνοικία που είχε χάσει τη ζωή του ο Τζόρτζ Φλόιντ.

Το βίντεο είναι από χρήστη του twitter

A livestream captured the aftermath of a shooting that hit 10 people just now in Uptown, Minneapolis: pic.twitter.com/3CFsjVvqHE — Kyle Hooten (@KyleHooten2) June 21, 2020