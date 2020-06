Πολιτική

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Περισσότερα voucher σε οικογένειες

Τι ανακοίνωσε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η διεύρυνση του προγράμματος των voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση που είχε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, με φορείς εκπροσώπησης των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και, συγκεκριμένα, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.), το Σύλλογο Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος (Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε.) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παιδικών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.).

Για τη σχολική χρονιά 2020-2021, όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, τα voucher που θα δοθούν σε οικογένειες θα είναι περίπου 20% περισσότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των περισσοτέρων βρεφών, νηπίων και παιδιών, σε σταθμούς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη συνάντηση, τέθηκε το ζήτημα της προσαρμογής όλων των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων και στις προδιαγραφές της κατηγορίας χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».

«Η ασφάλεια και η πυροπροστασία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, ειδικά όταν στα κτήρια φιλοξενούνται μικρά παιδιά». «Στόχος μας είναι να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον γι' αυτά, στηρίζοντας, ταυτόχρονα, τους βρεφονηπιακούς με το παράλληλο πρόγραμμα, που σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί την επόμενη χρονιά και παρέχοντας τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να φροντίσουν οι ιδιοκτήτες με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα πυρασφάλειας των κτηρίων τους», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου.

Οι φορείς συμφώνησαν με την κ. Μιχαηλίδου ότι, μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, δηλαδή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020, όλες οι μονάδες θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με τον ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας κτηρίων, που αφορά στην κατηγορία χρήσης κτηρίων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας-Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί πλήρως συνολικά με τον κτιριοδομικό κανονισμό.

Παράλληλα, το υπουργείο χαιρετίζει την πρωτοβουλία των φορέων για τη διενέργεια έρευνας απογραφής των βρεφονηπιακών σταθμών, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου και να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των φορέων της αγοράς αυτής.

Η υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο εξαιρετικά σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα της προσαρμογής όλων των μονάδων παιδικής προστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμό Δ22/οικ. 11828/293/2017 Απόφαση (1157/Β) και, συγκεκριμένα, με το άρθρο 5 (κτιριοδομικό κανονισμό στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» και «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων»), με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την κατηγορία χρήσης κτιρίων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί και μονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων), που ήδη λειτουργούν.

Να σημειωθεί πως στη συνάντηση παραβρέθηκε στέλεχος της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γεωργίου Σταμάτη.