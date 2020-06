Κοινωνία

Σοκ: Βασάνισαν και άφησαν ημίγυμνη ηλικιωμένη

Αιμόφυρτη, λιπόθυμη και ημίγυμνη βρέθηκε 83χρονη. Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για το αν υπήρξε βιασμός. Συνελήφθη 40χρονος.

Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μια γυναίκα 83 ετών, η οποία βρέθηκε χωρίς της αισθήσεις της και με κτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, στο σπίτι της στην Πρέβεζα χθες στις 8 το βράδυ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για την υπόθεση συνελήφθη και ανακρίνεται ένας 40χρονος Πακιστανός, ο οποίος θα οδηγηθεί αργά το απόγευμα στον εισαγγελέα, με την δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Την ηλικιωμένη γυναίκα, βρήκε γυμνή και χωρίς της αισθήσεις της, πάνω στο κρεβάτι μια γειτόνισσα της, η οποία δεν την είχε δει όλη την ημέρα, ανησύχησε και μπήκε στο σπίτι της. Αμέσως, κλήθηκε το ΕΚΑΒ που την μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας και στη συνέχεια, λόγω των κτυπημάτων που είχε δεχτεί η 83χρονη, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο Πακιστανός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισχυρίζεται πως είχε σεξουαλική σχέση με την ηλικιωμένη, ότι πήγε σπίτι της το βράδυ της 19ης Ιουνίου και έφυγε χθες τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι της 83χρονης, δεν διαπίστωσαν ληστεία, καθώς δεν είχαν πειραχτεί χρήματα και κοσμήματα που είχε μέσα στο σπίτι, όπου έμενε μόνη της. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών κι ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.