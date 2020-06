Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλεκτροκίνηση: Τι αλλάζει στις οικοδομές

Υποχρεωτικοί οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων για νέες οικοδομικές άδειες για πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Νέα δεδομένα και στις οικοδομές δημιουργεί το πλάνο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, για την εγκατάσταση φορτιστών για τον ανεφοδιασμό των ηλεκτρικών οχημάτων, ο οποίος πέρα από τα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης που θα κατασκευαστούν, θα γίνεται και στα ιδιωτικά πάρκινγκ, κατά κανόνα τις νυχτερινές ώρες που το όχημα δεν θα χρησιμοποιείται.

Το νομοσχέδιο το υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση, που τέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, προσδιορίζει το πλαίσιο για την εγκατάσταση των φορτιστών τόσο στα παλιά όσο και στα νέα κτίρια.

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου είναι να προχωρήσουν παράλληλα η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης με την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών (αφού το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου). Αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μεγιστοποίηση του οφέλους των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι εκτός από το χαμηλότερο κόστος χρήσης θα μπορούν και να συμμετέχουν στην αγορά ρεύματος πουλώντας ηλεκτρική ενέργεια από τη μπαταρία του αυτοκινήτου, σε ώρες αιχμής αν δεν το χρησιμοποιούν και φορτίζοντας την μπαταρία τις ώρες χαμηλής ζήτησης (π.χ. το βράδυ) όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης «η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόδα, είναι νέος οικολογικός τρόπος μετακινήσεων. Η κυβέρνηση θέλει να οδηγήσει και σε αυτόν τον τομέα την χώρα μας στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων και ιδιαίτερα των νέων, καθώς δεν μιλάμε μόνο για αυτοκίνητα, αλλά και για δίκυκλα και για ποδήλατα. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για πράσινες μεταφορές στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

-Στα νέα κτίρια (νοούνται όσα θα κατασκευαστούν με οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μετά το Μάρτιο του 2021) θα εγκαθίστανται υποχρεωτικά υποδομή (καλωδιώσεις κλπ.) για εγκατάσταση φορτιστών στις θέσεις στάθμευσης. Στα κτίρια κατοικιών με περισσότερες από δέκα θέσεις στάθμευσης, η υποδομή θα κατασκευάζεται με την προοπτική να εγκατασταθούν φορτιστές σε όλες τις θέσεις στάθμευσης. Στα κτίρια μικτής χρήσης με περισσότερες από δέκα θέσεις στάθμευσης, η πρόβλεψη (που απορρέει και από την Κοινοτική νομοθεσία) είναι για ένα φορτιστή ανά πέντε θέσεις στάθμευσης

-Στα υφιστάμενα κτίρια (με οικοδομική άδεια ως την 1η Μαρτίου 2021) οι ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

1.Με σύμφωνα γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών μπορεί να εγκαθίσταται ξεχωριστή κοινόχρηστη παροχή η οποία θα επιτρέπει την τοποθέτηση φορτιστών.

2.Ο ιδιοκτήτης ή δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης μπορεί με δικές του δαπάνες να εγκαθιστά την υποδομή καλωδίωσης και το φορτιστή, ο οποίος θα τροφοδοτείται από ιδιόκτητη παροχή ρεύματος. Η εγκατάσταση θα γίνεται με απλή γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου, ωστόσο η γενική συνέλευση μπορεί να εναντιωθεί με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000).

3. Σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης τοποθετούνται οι υποδομές που προβλέπονται για τα νέα κτίρια (πρόβλεψη για φορτιστές σε όλες τις θέσεις στάθμευσης ή σε αναλογίες 1/5 και 1/10) εκτός αν το κόστος εγκατάστασης των καλωδίων και των φορτιστών υπερβαίνει το 7 % του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου.

4. Σε υφιστάμενα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες από είκοσι θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης ανά είκοσι θέσεις στάθμευσης έως την 1η.1.2023.