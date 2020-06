Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βροχές, μπόρες και καταιγίδες σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν τη Δευτέρα. Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τους αγρότες.

Το καλοκαίρι μπήκε και επίσημα, αλλά βροχές, μπόρες, καταιγίδες και χαλάζι θα είναι στην… ημερήσια διάταξη για πολλές μέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα, περιμένουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα ενταθούν και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί στα βόρεια από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 28 και νοτιότερα από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα δυτικά και νότια με ένταση 4-6 μποφόρ και βοριάδες στα υπόλοιπα 3-5 μποφόρ.

Ο καιρός τη Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για την Tuta Absoluta στη τομάτα.

Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται 100-150 άκμαία/3ημέρες/παγίδα στις πρώιμες καλλιέργειες και 70-100ακμαία/3ημερες/παγίδα στις όψιμες.

Από παρατηρήσεις στα θερμοκήπια διαπιστώθηκαν προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς.

Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικό δελτίο καιρού για αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό