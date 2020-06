Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: νέα εκατόμβη νεκρών σε μια μέρα

Οι αρχές κατέγραψαν περισσότερα από 7.700 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, με τον 1 στους 3 ασθενείς να είναι ασυμπτωματικός.

H Ρωσία κατέγραψε 7.728 νέα κρούσματα του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο με τα οποία ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε σε 584.680, ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης του κορονοϊού.

"Κατά το τελευταίο 24ωρο η Ρωσία επιβεβαίωσε 7.728 κρούσματα του κορονοϊού σε 84 περιοχές, εκ των οποίων τα 2.335 αφορούσαν ασυμπτωματικούς ασθενείς", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Από τα νέα κρούσματα τα 968 καταγράφηκαν στη Μόσχα.

Παράλληλα, ο αριθμός των νεκρών από COVID-19 αυξήθηκε κατά 109 και ανήλθε σε 8.111.