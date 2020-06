Πολιτική

Γεννηματά: δείγμα ενοχής το κρυφτό που παίζει η κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε απαράδεκτο για τους δημοσιογράφους το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιτέθηκε και στην Κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωση της για το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ για διαφημιστικά μηνύματα που προέβαλλαν για τον κορονοϊό, αναφέρει τα εξής:

Κ. Μητσοτάκη δεν θα σας σώσει πάλι ο κ. Τσίπρας με το ντροπιαστικό και απαράδεκτο για τους δημοσιογράφους σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, που αποπροσανατολίζει τη συζήτηση. Τα αμείλικτα ερωτήματα για την Κυβέρνηση παραμένουν και πρέπει να απαντηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Γιατί κρύβετε τα ποσά που δώσατε στο κάθε μέσο; Φοβάστε ότι θα αποκαλυφθείτε και θα εκτεθείτε. Οι πολίτες απαιτούν να μάθουν πώς διαχειριστήκατε τα χρήματά τους. Το κρυφτό που παίζετε είναι δείγμα ενοχής.