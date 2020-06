Υγεία - Περιβάλλον

“Άστραψε” από καθαριότητα γειτονιά της Αθήνας

«Λίφτινγκ» του Δήμου Αθηναίων σε δρόμους και πεζοδρόμια.

Σε δρόμους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία της περιοχής του Κολωνού, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, όπου η κυκλοφοριακή επιβάρυνση τις εργάσιμες μέρες είναι πιο μεγάλη επικεντρώθηκαν σήμερα οι κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας που έχει καθιερώσει από τις αρχές του χρόνου ο δήμος Αθηναίων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «και τις συνεχίζει με συνέπεια και ολοκληρωμένο σχεδιασμό».

Δράσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής προσπάθειας για μια πιο καθαρή και περιποιημένη πόλη στο κέντρο και τις 129 γειτονιές της, επισημαίνει περαιτέρω.

Οι εργαζόμενοι στην Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων «σάρωσαν» πυκνοκατοικημένους δρόμους στον Κολωνό τους οποίους σκούπισαν, καθάρισαν κι έπλυναν παραδίδοντας τους καθαρούς σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Στη μεγάλη επιχείρηση υδροσάρωσης και καθαρισμού συμμετείχαν πέντε σάρωθρα, πέντε μικρά πλυστικά, έξι μεγάλα πλυστικά και δύο υδροφόρες των 10 τόνων.

«Εδώ και έξι μήνες, οι Κυριακές στις γειτονιές της Αθήνας έχουν αλλάξει. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρήσεις τέτοιας κλίμακας, με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τέτοιο εξοπλισμό, γίνονται κάθε εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά που ο δήμος, τακτικά και επίμονα, επιχειρεί κάθε φορά σε διαφορετική δημοτική κοινότητα αλλάζοντας την ισορροπία μεταξύ των περιοχών της πόλης.

Καθαριότητα σε όλες τις γειτονιές, φροντίδα του δήμου για όλες τις γειτονιές και ποιότητα ζωής σε όλη την Αθήνα» επισημαίνει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.