Κορονοϊός: Η Βρετανία ετοιμάζεται για χαλάρωση των μέτρων

Ανακοινώνεται το σχέδιο για την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού. Τι θα γίνει με την απόσταση των 2 μέτρων.

Η Βρετανία θα ανακοινώσει το σχέδιο για την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Αυτό αφορά και πιθανή χαλάρωση του μέτρου της κοινωνικής αποστασιοποίησης με την τήρηση απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των πολιτών που θα επιτρέψει έτσι σε πολλές επιχειρήσεις να ανοίξουν και πάλι στις αρχές Ιουλίου.

Πολλοί εργοδότες, ειδικά στον κλάδο της φιλοξενίας και της αναψυχής, έχουν δηλώσει ότι το μέτρο που υποχρεώνει τους πολίτες να κρατούν μεταξύ τους απόσταση δύο μέτρων θα τους εμποδίσει να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

«Θα ανακοινώσουμε ένα ακόμη βήμα του σχεδίου. Αυτή την εβδομάδα θα ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε ώστε να άρουμε κάποιους περιορισμούς του lockdown στις αρχές Ιουλίου, περιλαμβανομένης της 4ης Ιουλίου», δήλωσε ο υπουργός.

Ερωτηθείς αν το μέτρο του κορονοϊού για την υποχρεωτική τήρηση της απόστασης δύο μέτρων θα τροποποιηθεί βάσει των σχεδίων που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός απάντησε: «Ελπίζω να μπορέσουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό οι πολίτες να πρέπει να δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία προτού επισκεφθούν μια παμπ ή ένα εστιατόριο. «Σαφώς και δεν το αποκλείω», σχολίασε.