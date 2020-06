Κοινωνία

Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 6χρονο παιδάκι.

Το συμβάν σημειώθηκε, στις 10:39, στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα στην οδό Κοράη, μπροστά από την Παλαιοημερολογίτικη εκκλησία Αγίων Αποστόλων.

Λόγω του ότι εκείνη την ώρα σχολούσε η εκκλησία, στο σημείο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, με τον κόσμο να συγκεντρώνεται προσπαθώντας να βοηθήσει.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο μεταφέροντας το αγοράκι στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να το δει παιδοχειρουργός, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι του.

Πηγή: Onlarissa