Κόσμος

Η απάντηση της Λιβύης στις “πολεμικές” δηλώσεις Σίσι

Τι διεμήνυσε στον πρόεδρο της Αιγύπτου μέλος της κυβέρνησης του Σάρατζ...

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην βόρεια Αφρική μετά την έμμεση απειλή του Αιγύπτιου προέδρου για στρατιωτική επέμβαση.

Σε μήνυμά του με έμμεσο αποδέκτη την Τουρκία, ο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι Α μίλησε ξεκάθαρα για «κόκκινες γραμμές» στη Λιβύη και κάλεσε τον στρατό της χώρας του να βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Στον Αιγύπτιο πρόεδρο απάντησε ο Αμπντουραχμάν Σατέρ, μέλος της Λιβυκής Βουλής, κατηγορώντας το Κάιρο ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας εδώ και τέσσερα χρόνια. Υποστήριξε ότι η ασφάλεια της Λιβύης και η δημοκρατία βρίσκονται σε κίνδυνο και δήλωσε «Κάτω τα χέρια σας από εμάς, μην επαναλάβετε την τραγωδία της Υεμένης».

Σημειώνεται ότι, ο Αιγύπτιος πρόεδρος χαρακτήρισε η Σίρτη ως κόκκινη γραμμή για τη χώρα του, τη στιγμή που οι δυνάμεις του Σαράτζ, με την υποστήριξη της Τουρκίας του Ερντογάν, βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάληψη της στρατηγικής αυτής πόλης.

Στο πλευρό του Σίσι έσπευσα, πάντως, τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο και η Σαουδική Αραβία με το Ριάντ να καλεί την πλευρά Σαράτζ να αποδεχθεί την αιγυπτιακή πρόταση για εκεχειρία.

Επίσημη αντίδραση από την Άγκυρα στις δηλώσεις Σίσι δεν υπάρχει ακόμη, όμως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, με την κατάσταση στην βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο να είναι στο επίκεντρο της ατζέντας.