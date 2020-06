Κοινωνία

Είχαν στήσει εργαστήριο “μαϊμού” αρωμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ το πολυμελές κύκλωμα, που διακινούσε πανελλαδικά και άλλα απομιμητικά προϊόντα….

Από Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης σε συνεργασία με την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής/ Β’ Υποδιεύθυνση, Τμήμα Η’ Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας, όπως διαπιστώθηκε λειτουργούσαν παράνομο εργαστήριο παρασκευής πλαστογραφημένων αρωμάτων. Επιπλέον η εν λόγω ομάδα είχε δραστηριοποιηθεί και στη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων (ρούχα, τσάντες, υποδήματα, γυαλιά ηλίου κλπ.) επώνυμων εταιρειών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης και ενδελεχής έρευνας των προαναφερομένων Υπηρεσιών, από τις οποίες συγκροτήθηκε κοινή ομάδα με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο σε Ηράκλειο και Αττική ταυτόχρονα, με τη συνδρομή και του 4ου Τμήματος Κ.Ο.Ε. Ηρακλείου Κρήτης ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, συνελήφθησαν (7) άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί σημάτων και αθεμίτου ανταγωνισμού και συναφών αδικημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμα άτομα.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε αποθήκη σε περιοχή του Ηρακλείου, στην οποία είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό και τη χρησιμοποιούσαν ως παρασκευαστήριο πλαστογραφημένων αρωμάτων όπου και κατελήφθησαν τέσσερα άτομα κατά το χρόνο που πραγματοποιούσαν εργασίες παρασκευής αρωμάτων.

Ειδικότερα, από την πρόοδο των ερευνών πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας ειδικεύονταν στην παράνομη κατασκευή και διάθεση αρωμάτων διαφόρων επώνυμων εταιρειών και στη διάθεση απομιμητικών προϊόντων τα οποία διακινούνταν σε πανελλαδικό δίκτυο τουριστικών καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ηγετικό ρόλο κατείχε ημεδαπός άνδρας, ο οποίος είχε τον γενικότερο συντονισμό και λειτουργία της ομάδας, ενώ είχε συστήσει εταιρείες με διαφορετικά στοιχεία και προέβαινε στην παράνομη εισαγωγή απομιμητικών προϊόντων τα οποία στη συνέχεια διέθετε στην αγορά.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο από τα μέλη της εν λόγω ομάδας, τα οποία και συνελήφθησαν στην Αττική, προμήθευαν στον ημεδαπό τις πρώτες ύλες για την παράνομη παραγωγή των αρωμάτων.

Πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές του Ηρακλείου και της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, βρέθηκε στο Ηράκλειο, χώρος ο οποίος χρησιμοποιείτο για την παρασκευή αρωμάτων (παρασκευαστήριο) και κατασχέθηκαν:

1.179.018 γυάλινων συσκευασιών επώνυμων εταιριών,

1.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης η οποία προορίζονταν προς παράνομη παρασκευή αρωμάτων,

997.103 καπάκια,

997.103 βαποριζατέρ,

799.175 κουτιά συσκευασίας,

352.365 ετικέτες επώνυμων εταιριών,

244.750 λοιπά υλικά συσκευασίας,

κατάλογοι, τελάρα εκτυπώσεων με σήματα εταιριών,

2.000 συσκευασίες του ενός γραμμαρίων εμπορικής κάνναβης για τις οποίες ερευνάται το νόμιμο της κατοχής,

πλήθος ιατρικών μασκών μιας χρήσης μη τηρούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ημεδαπού (που κατείχε ηγετικό ρόλο) καθώς και σε αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

635.800 ευρώ

4.906 γουάν Κίνας,

20 δολάρια Καναδά,

227 Lei Ρουμανίας,

375 λίρες Τουρκίας,

230 δολάρια Χονγκ Κόνγκ,

32 επιταγές διαφόρων τραπεζών συνολικού χρηματικού ποσού 316.978 ευρώ

496.720 παραποιημένα προϊόντα (είδη ένδυσης, υπόδησης, αρώματα, γυαλιά ηλίου, τσάντες, ζώνες, καπέλα, μαγιό κλπ.) και

πλήθος διαφόρων εγγράφων

Επιπλέον, σε περιοχές της Αττικής πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε αποθηκευτικούς χώρους εταιριών όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρώματα-μήτρες επώνυμων εταιριών, στάμπες επώνυμων εταιριών, σταμπωτικά μηχανήματα, σφραγίδες και μήτρες επώνυμων προϊόντων, 28 φιαλίδια (μεταλλικά, γυάλινα) με ενδείξεις διαφόρων επώνυμων αρωμάτων, 30 κλισέ σημάτων διαφόρων επώνυμων εταιριών, 55 φιλμ σημάτων επώνυμων αρωμάτων, 560 ετικέτες επώνυμων εταιριών και τιμολόγια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Η’/Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.