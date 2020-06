Κόσμος

Βρετανία: “Τρομοκρατική ενέργεια” η επίθεση στο Ρέντινγκ

Ένας 25χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονίες. Τι εξετάζει η αστυνομία. Τι δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον .

Οι επιθέσεις με μαχαίρι στο Ρέντινγκ της Βρετανίας που προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών αντιμετωπίζονται ως τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ένας 25χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονίες έπειτα από τις επιθέσεις αυτές που έγιναν χθες σε ένα πάρκο της πόλης αυτής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 65 χιλιομέτρων δυτικά του Λονδίνου. Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι ο άνδρας αυτός, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, είναι Λίβυος.

"Η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το περιστατικό με τις επιθέσεις με μαχαίρι, χθες το βράδυ στο Ρέντινγκ, χαρακτηρίζεται πλέον τρομοκρατική ενέργεια", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος χαρακτήρισε αποτρόπαιο το περιστατικό, είχε σήμερα συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας, με υπουργούς πρώτης γραμμής και με στελέχη της αστυνομίας για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της κατάστασης, είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Αρχικά τόσο η αστυνομία όσο και η κυβέρνηση είχαν ανακοινώσει ότι το συμβάν δεν παραπέμπει σε τρομοκρατία.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χθες κατά τις απογευματινές ώρες έπειτα από μια αντιρατσιστική διαδήλωση στο πάρκο Φόρμπερι Γκάρντενς, αλλά δεν φαίνεται να συνδέονται με αυτήν.

"Η διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter είχε τελειώσει τρεις ώρες νωρίτερα και ήταν από κάθε άποψη ειρηνική, αυτή η επίθεση δεν συνδέεται καθόλου με την διαδήλωση", δήλωσε ο Τζέισον Μπροκ, ο επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου, στο BBC.

Οι περιορισμοί που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω του κορονοϊού υποχρεώνουν τους πολίτες να βγαίνουν τα απογεύματα στα πάρκα για να συναντήσουν τους φίλους τους καθώς χώροι όπως είναι οι παμπ είναι κλειστοί.

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας κατευθύνθηκε ξαφνικά προς το μέρος που καθόταν μια παρέα 8 με 10 ατόμων και άρχισε να τους μαχαιρώνει.

"Δεν υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενες τρομοκρατικές επιθέσεις"

"Πρόκειται για μια στυγερή ενέργεια", δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Νιλ Μπάσου, ο οποίος πρόσθεσε ότι τον δράστη ακινητοποίησαν άοπλοι αστυνομικοί. Ο Μπάσου είπε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ηγείται τώρα της έρευνας και ότι η επίθεση δεν συνδέεται με την αντιρατσιστική διαδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο ίδιο πάρκο λίγες ώρες νωρίτερα.

Τζόνσον: Η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε αλλαγές στην νομοθεσία

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε σήμερα τον αποτροπιασμό του για την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε χθες ένας άνδρας στο Ρέντινγκ σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους τρεις και η οποία αντιμετωπίζεται πλέον ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ο Τζόνσον είπε ότι η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον σχετικό νόμο αν χρειαστεί. ν"Αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στο νομικό μας σύστημα για να σταματήσουν να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, δεν θα διστάσουμε να τις κάνουμε", είπε ο πρωθυπουργός.