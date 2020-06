Κοινωνία

Σκάνδαλο στο ΑΠΘ: Απολύθηκε ζευγάρι καθηγητών

Κατηγορούνται ότι “έφαγαν” ευρωπαϊκά κονδύλια ερευνητικού προγράμματος. Τι έδειξε η έρευνα της OLAF...

Απολύθηκαν, τελικά, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) η ερευνήτρια που κατηγορείται ότι καταχράστηκε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια μαζί με τον, επίσης καθηγητή, σύζυγό της.

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας μετά από έρευνα της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης) σχετικά με ατασθαλίες σε ελληνικό πανεπιστήμιο από Ελληνίδα ερευνήτρια η οποία κατάφερε να αποσπάσει ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το ποσό που πέτυχαν να αποσπάσουν, όπως αναφέρει το lawandorder.gr έφτασε τα 352.555 ευρώ δημιουργώντας ένα δαιδαλώδες σύστημα χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια, με την συμμετοχή, χωρίς να το γνωρίζουν ερευνητών από όλο τον κόσμο. Τα ποσά αξιοποιήθηκαν για την αγορά αυτοκινήτων, οικιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επισκέψεις σε κέντρα ομορφιάς, εξόφληση φόρων, λογαριασμών κ.λπ.

Το συγκεκριμένο ποσό φέρεται να δόθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council Executive Agency -ERCEA) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -για τη χρηματοδότηση ενός ερευνητικού προγράμματος που θα κατηύθυνε η συγκεκριμένη επιστήμονας.

Το πρόγραμμα θα περιελάμβανε περισσότερους από 40 επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο υπό την επίβλεψη της Ελληνίδας ερευνήτριας.

Η OLAF έστρεψε το “μικροσκόπιό” της πάνω από την υπόθεση όταν εντόπισε πως τα χρήματα για τους ερευνητές καταβάλλονταν μέσω επιταγών οι οποίες όμως εν συνεχεία κατευθύνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολλών δικαιούχων.

Οι πληροφορίες θέλουν την OLAF να “ξετυλίγει το κουβάρι” εντοπίζοντας πως η Ελληνίδα ερευνήτρια είχε η ίδια ανοίξει τους λογαριασμούς, έδινε χρήματα στους επιστήμονες αλλά είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς προκειμένου να λαμβάνει μερίδιο από το ποσό.

Παρ’ όλα αυτά, οι δύο ερευνητές κατέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ, με την οποία παύθηκαν οριστικά από τα πανεπιστημιακά τους καθήκοντα και τέθηκαν εκτός του ΑΠΘ.

Σε βάρος του ζεύγους στην Ποινική Δικαιοσύνη εκκρεμεί βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για κακουργηματική υπεξαίρεση, σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε., χρηματικού ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (352.555,65 ευρώ), κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών, καθώς το ποσό υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, «ποσό το οποίο τους το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς τους ως εντολοδόχων και διαχειριστών ξένης περιουσίας».