Πολιτική

Κουρτς: Να μην επιτρέψουμε στην Τουρκία να μας εκβιάζει

Το μήνυμα πως η απάντηση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία πρέπει να είναι πάντοτε ξεκάθαρη και ενιαία στέλνει ο Αυστριακός Καγκελάριος. Τι είπε για τον Μητσοτάκη.

Το μήνυμα πως η απάντηση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία πρέπει να είναι πάντοτε ξεκάθαρη και ενιαία και ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας εκβιάζει», έστειλε, με συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής, ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό απέναντι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ερωτηθείς ποια θα είναι η στάση της Αυστρίας αν υπάρξουν νέες προκλήσεις από την Άγκυρα απέναντι στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ο Αυστριακός καγκελάριος ανέφερε ότι «ελπίζουμε πως θα είναι δυνατό να σταματήσουν αντίστοιχες παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων μελών της ΕΕ από την Τουρκία» και επισήμανε πως «είναι σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι με τους γείτονές μας σε περίπτωση που τέτοια γεγονότα λαμβάνουν χώρα και να δρούμε συντεταγμένα σε πολιτικό επίπεδο».

Αναφερόμενος στον τρόπο διαχείρισης της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε εντυπωσιασμένος και τόνισε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός ενήργησε αποφασιστικά και γρήγορα.

Σε ό,τι αφορά τη διμερή σχέση Ελλάδας και Αυστρίας, ο καγκελάριος τη χαρακτήρισε «απίθανη και φοβερά δυνατή» και προσέθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης εργάζεται εξαιρετικά και αυτό με κάνει να θέλω να δουλέψω πολύ με εκείνον. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει γρήγορα να δημιουργήσουμε και πάλι μια ισχυρή οικονομία».