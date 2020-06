Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στη “φάση 2” των δοκιμών κινεζικό εμβόλιο

Το εμβόλιο του IMBCAMS είναι ένα από τα έξι που δοκιμάζουν Κινέζοι ερευνητές σε ανθρώπους...

Έντονη είναι η κινητικότητα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την ανακάλυψη του εμβολίου που θα θωρακίσει τον άνθρωπο από τον νέο κορονοϊό. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Ιατρικής Βιολογίας στην Κινεζική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών (IMBCAMS) ανακοίνωσε σήμερα (Κυριακή) ότι το υποψήφιο εμβόλιο που ετοιμάζουν, μπήκε στη φάση 2 των κλινικών δοκιμών.

Υπενθυμίζεται πως σε αυτή τη φάση βρίσκονται –αυτή τη στιγμή– περίπου 12 υποψήφια εμβόλια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, κανένα δεν έχει εισέλθει σε κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας (φάση 3), ένα απαραίτητο στάδιο προτού λάβει την απαιτούμενη έγκριση για διάθεση στο κοινό. Όλα αυτή τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως η πανδημία επιταχύνεται και πως ο πλανήτης βρίσκεται σε «μια νέα και επικίνδυνη φάση».

Το πιθανό εμβόλιο του IMBCAMS είναι ένα από τα έξι που δοκιμάζουν Κινέζοι ερευνητές σε ανθρώπους. Το σκεύασμα αυτό δοκιμάζεται από τον Μάιο, στο πλαίσιο της φάσης 1, σε δείγμα περίπου 200 ατόμων, ενώ από χθες (Σάββατο) εισήλθε στη φάση 2. Στη φάση αυτή αναμένεται να καθοριστεί η ακριβής δόση του εμβολίου, καθώς και το εάν μπορεί να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές σε υγιείς ανθρώπους.