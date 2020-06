Κοινωνία

“Ψάρευε” τα θύματά του μέχρι και σε μοναστήρια ο “ψευτογιατρός” (βίντεο)

Εκμεταλλευόταν την πίστη ανθρώπων που είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους για ανάρρωση στον θεό. Στα δίχτυα του είχε πέσει ακόμα και μια καλόγρια.