Κοινωνία

Υπόθεση αρπαγής: Η “συγγνώμη” της 33χρονης και οι νέες αποκαλύψεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα στην παραλία της Κατερίνης όπου κρυβόταν, έδινε την εντύπωση πως κάνει διακοπές. Ξόδευε χρήματα στα καταστήματα και απολάμβανε τον ήλιο και τη θάλασσα.