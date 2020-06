Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Στον ΑΝΤ1 η μητέρα της Ιωάννας μιλά για την κατάστασή της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα περιγράφει τον «Γολγοθά» που βιώνει στο πλευρό του παιδιού της. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της κόρης της.