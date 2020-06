Κοινωνία

Στο συρτάρι η δικογραφία για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στον ΑΝΤ1 κάτοικοι στο Μάτι, οι οποίοι άκουσαν την είδηση πως δημόσιες υπηρεσίες φέρονται να έκρυβαν κρίσιμα έγγραφα για τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική.