“Μοιρασιά” στην Ανατολική Μεσόγειο… αλα Τούρκα, επιδιώκει η Άγκυρα

Η Ελλάδα, με ψυχραιμία και στιβαρότητα, στέλνει μηνύματα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παζάρι με σημαδεμένη τράπουλα ζητεί η Άγκυρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκoς Υπουργός Εξωτερικών , από τις απειλές , μέσα σε λίγες ώρες, εις διπλούν, το γύρισε στη διπλωματία ζητώντας διάλογο με την Ελλάδα για τα ενεργειακά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου

«Συμφωνία χωρίς την Τουρκία δεν επιφέρει ούτε όφελος ούτε θα έχει ισχύ. Ό,τι δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε με λόγια, τώρα το λέμε με τις πράξεις μας. Με τα πλοία μας και τις συμφωνίες μας. Το κάναμε ναι, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε να ενεργούμε μονόπλευρα; Όχι. Εμείς είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όλους, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας» δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Ο Στέλιος Πέτσας διεμήνυσε, πως είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα, Μπουράκ Οζουγκέργκιν σε υψηλότερους τόνους μεν αλλά στο ίδιο μοτίβο απάντησε, μέσω της Καθημερινής, αν τελικά η Άγκυρα θα βγάλει γεωτρύπανο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα: «Τα μηνύματά μας είναι πάντα σε κάθε επίπεδο, ανοιχτά και ευθύτατα. Δεν μας αρέσουν τα τετελεσμένα εναντίον μας και ούτε δρούμε εμείς με αυτό τον τρόπο. Λέμε αυτό που κάνουμε και κάνουμε αυτό που λέμε».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, o οποίος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την ιστορική μάχη του Κιλκίς, ήταν ξεκάθαρος: «Οι Έλληνες εμπιστευόμαστε την ισχύ, τη δύναμη και την αξιοπιστία των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επιβουλή».

Το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν τώρα οι Τούρκοι να επιχειρήσουν τη διενέργεια διάλογο για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου. Η Άγκυρα, όπως εξηγούν αναλυτές, θεωρεί πως με το παράνομο Τουρκολυβικό μνημόνιο και τις αναφορές πως τα ελληνικά νησιά δεν έχουν ούτε ΑΟΖ, ούτε υφαλοκρηπίδα, θέτει μια βάση που την βολεύει

«Όχι τώρα διάλογος, με δικούς μας ορούς μόνο», υπογράμμισε στους “Πρωινούς Τύπους”, ο καθηγητής Διεθνούς Διακαίου , Κωνσταντίνος Φίλης.

Η Ελλάδα πάντως σηκώνει τους τόνους απέναντι στην Τουρκία, πιέζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί ζήτημα κυρώσεων και στέλνοντας μηνύματα στρατιωτικής ισχύος

Η Αίγυπτος καλεί σε ετοιμότητα

Η Άγκυρα ενισχύει το καθεστώς Σάρατζ στη Λιβύη και η Αίγυπτος , η οποία είχε επιχειρήσει ειρηνευτική διαδικασία, στέλνει ηχηρό μήνυμα πως μια επίθεση στην πόλη Σύρτη , η οποία αποτελεί μεταξύ άλλων κλειδί για τον έλεγχο μεγάλων φυσικών κοιτασμάτων πετρελαίων, θα πυροδοτήσει άμεσα αιγυπτιακή στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή.

«Η χώρα μας τάσσεται σταθερά υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της επίλυσης της λιβυκής κρίσης με πολιτικές διαδικασίες, ενώ πρόσφατα από κοινού με άλλες χώρες, εξέφρασε την υποστήριξή της στις αιγυπτιακές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, την οποία και επαναλαμβάνει», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Αλ. Γεννηματάς.

Κι όλα αυτά ενώ η Ελλάδα με την Αίγυπτο προσπαθούν να βρουν κοινό τόπο για τη χάραξη ΑΟΖ..